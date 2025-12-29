Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов прокомментировал будущее крайнего защитника Темиркана Сундукова, на которого претендуют многие топ-клубы РПЛ.

Темиркан Сундуков globallookpress.com

«Как я и говорил, интерес к Сундукову у определенных клубов есть. Но в ближайшее время начнет работу новый главный тренер, и если он скажет, что пока невозможно его продать, тогда в любом случае Темиркан останется в "Динамо" в это трансферное окно, мы не будем его продавать», — сказал Газизов «Матч ТВ».

24-летний Сундуков в текущем сезоне сыграл 24 матча, забил один мяч и сделал 2 ассиста. Сейчас его оценивают в 1 млн евро.