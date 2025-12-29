Полузащитник «Бетиса» Иско пропустит не менее месяца из-за травмы колена, информирует издание AS.

33-летнему хавбеку потребуется артроскопия на поврежденном еще месяц назад колене в игре ЛЕ с «Утрехтом» (2:1). В том матче он столкнулся со своим партнером по «Бетисом» Софьяном Амрабатом, покинул поле и с тех проходил процесс восстановления.

Теперь же по решению врачей Иско потребуется операция, и он пропустит еще не менее месяца. В этом сезоне полузащитник провел всего 2 матча и сделал один ассист.