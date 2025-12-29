Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о продлении контракта армейского клуба с полузащитником Иваном Обляковым.

Иван Обляков — полузащитник ЦСКА globallookpress.com

Напомним, что ЦСКА объявил о подписании нового контракта с футболистом до лета 2030-го года.

«Думаю, это хорошее продление, потому что контракт у Облякова заканчивался, и его нужно было по-любому продлевать, чтобы Иван куда-то не ушёл и не получилось истории как с Бариновым. Обляков на протяжении многих лет является одним из ведущих футболистов ЦСКА, всегда играет в основном составе — это хороший момент. Мы же понимаем, все говорят про легионеров.

Это ещё один русский паспорт, Обляков не будет считаться легионером, соответственно, все команды сейчас стараются подписывать российских футболистов, потому что не известно, что будет дальше. Переподписание Облякова логичное. Ему 27 лет, продлили на четыре года. Плюс-минус до 30 лет он точно доиграет, а там уже как здоровье позволит. Иван остаётся в ЦСКА — думаю, это неплохое и логичное подписание! » — сказал Гришин Чемпионату.

В нынешнем сезоне Обляков провел за ЦСКА 18 матчей в рамках РПЛ, забил 5 голов и сделал 4 голевые передачи.