Легендарный итальянский нападающий Кристиан «Бобо» Вьери высказал свое мнение по поводу уровня форварда «Наполи» Расмуса Хейлунна.

«Я считаю Хейлунна потенциально одним из пяти лучших центральных нападающих в мире. Он может забивать голы, но умеет и атаковать из глубины и изматывать оборону. Добавим, что у него техничная левая, сильная голова и тело: короче говоря, у него есть все.

Нелегко отнять у него место, но надо сказать, что Лукаку тоже умеет заставить партнеров по команде хорошо играть. И то, и другое нужно, но решение, кто будет играть, зависит только от Конте: вот еще одна прекрасная проблема, которую нужно решить! — сказал Вьери La Gazzetta dello Sport.

Этот сезон 22-летний датчанин проводит на правах аренды за "Наполи", а принадлежит "Манчестер Юнайтед". В этом сезоне Хейлунн сыграл 19 матчей, забил 7 голов и сделал 3 ассиста.