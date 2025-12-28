Наставник туринского «Ювентуса» Лучано Спаллетти считает, что атакующий полузащитник Кенан Йылдыз очень важен для команды, а сам он относится к нему с отеческой теплотой.

Лучано Спаллетти globallookpress.com

«Йылдыз — наш номер 10, хорошо это или плохо, он должен взять на себя эту ответственность. Я люблю его как сына, потому что знаю, что он может изменить ситуацию для нас, заставить нас перевернуть игру в любой момент матча.

Поэтому мы пытаемся правильно говорить с ним, иногда пробуем и другие способы, но никто не сможет заставить меня усомниться в его большой готовности, его личности, понимании важной роли.

Я могу говорить ему какие-то вещи, и он должен быть внимателен с этим, потому что, как я уже сказал, я люблю его», — заявил Спаллетти в интервью DAZN.

В игре с «Пизой» (2:0) Йылдыз поразил ворота соперника на 90+2-й минуте. Всего в этом сезоне он провел во всех турнирах 26 матчей, забил 9 голов и сделал 8 ассистов.