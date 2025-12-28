Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти подвел итоги победного матча 17-го тура Серии А против «Пизы» (2:0).

Лучано Спаллетти globallookpress.com

«Наш темп был низким, последние 6-7 минут первого тайма и первые 6-7 минут второго тайма вышли плохими, поскольку "Пиза" создавала проблемы своей интенсивностью, и нам повезло в этих ситуациях

Во втором тайме у нас было больше качества, мы были изобретательнее, Жегрова и Давид хорошо сыграли, добавив нам качества в последней трети поля. Мы смогли забить, и в тот момент игры я чувствовал, что это заслуженно, так как мы создавали моменты в штрафной. Мы должны играть лучше, и нам нужно играть лучше.

Я считаю, что "Пиза" сыграла очень хорошо, и это было похоже на их поражение от "Интера", который мучился здесь 70 минут. "Пизе" в данный момент не везет. Наша проблема в том, что мы сильная команда, но мы должны доказывать это каждый раз, когда выходим на поле, а в первом тайме мы были ниже своего уровня во многих аспектах», — цитирует аллленаторе «старой синьоры» Sky Sport.

Этот успех позволил туринскому клубу подняться на 3-е место в таблице Серии А с 32 очками после 17 туров.