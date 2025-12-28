В матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Алжира выиграла у команды Буркина-Фасо со счетом 1:0.
Счет в этой игре был открыт на 23-й минуте, когда пенальти смог реализовать Рияд Марез. После этого все усилия команд забить еще не увенчались успехом.
Результат матча
АлжирАлжир1:0Буркина-ФасоУагадугу
1:0 Рияд Марез 23' пен.
Алжир: Лука Зидан, Самир Шерги (Зинеддин Белаид 60'), Айсса Манди, Рами Бенсебаини, Жауэн Аджам (Baghdad Bounedjah 13'), Райан Айт Нури, Хишем Будауи, Исмаэль Беннасер, Рияд Марез (Rafik Belghali 60'), Ибрахим Маца, Мохамед Амура
Буркина-Фасо: Эрве Коффи, Арсен Куасси, Эдмон Тапсоба, Иссуфу Дайо, Стив Яго (Сайду Симпоре 78'), Данго Уаттара, Исмаила Уэдраого, Густаво Сангаре (Сирьяк Ириэ 78'), Бертран Траоре, Pierre Landry Kabore (Лассина Траоре 66'), Mohamed Zougrana (Джорджи Минунгу 46')
Жёлтые карточки: Исмаэль Беннасер 27', Мохамед Амура 74' — Густаво Сангаре 10', Pierre Landry Kabore 16'
Таким образом, Алжир набрал 6 очков, закрепился на первом месте и досрочно вышел в плей-офф. Буркина-Фасо с 3 баллами идет вторым.
В последнем туре Алжир сыграет с Экваториальной Гвинеей, а Буркина-Фасо сразится с Суданом.