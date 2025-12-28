В матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Алжира выиграла у команды Буркина-Фасо со счетом 1:0.

Счет в этой игре был открыт на 23-й минуте, когда пенальти смог реализовать Рияд Марез. После этого все усилия команд забить еще не увенчались успехом.

Результат матча

Алжир Алжир 1:0 Буркина-Фасо Уагадугу

1:0 Рияд Марез 23' пен.

Алжир: Лука Зидан, Самир Шерги ( Зинеддин Белаид 60' ), Айсса Манди, Рами Бенсебаини, Жауэн Аджам ( Baghdad Bounedjah 13' ), Райан Айт Нури, Хишем Будауи, Исмаэль Беннасер, Рияд Марез ( Rafik Belghali 60' ), Ибрахим Маца, Мохамед Амура

Буркина-Фасо: Эрве Коффи, Арсен Куасси, Эдмон Тапсоба, Иссуфу Дайо, Стив Яго ( Сайду Симпоре 78' ), Данго Уаттара, Исмаила Уэдраого, Густаво Сангаре ( Сирьяк Ириэ 78' ), Бертран Траоре, Pierre Landry Kabore ( Лассина Траоре 66' ), Mohamed Zougrana ( Джорджи Минунгу 46' )

Жёлтые карточки: Исмаэль Беннасер 27', Мохамед Амура 74' — Густаво Сангаре 10', Pierre Landry Kabore 16'