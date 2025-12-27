Флорентино Перес намерен вернуть Зинедина Зидана в «Реал», сообщает популярный аккаунт RMadrid actu. По информации, полученной от источников, близких к клубу, президент «Реала» решительно настроен возродить сотрудничество с французским тренером.

Зинедин Зидан globallookpress.com

Руководство клуба стремится убедить Зидана отказаться от предварительного контракта со сборной Франции, чтобы он мог сосредоточиться на работе с «Реалом». По информации из различных источников, Зидан рассматривается как потенциальный преемник Дидье Дешама на посту главного тренера сборной Франции.

Кроме того, ходят слухи о возможном уходе Хаби Алонсо с поста главного тренера «Реала». Его будущее остаётся неопределённым из-за нестабильной игры команды. Испанские СМИ предполагают, что решение об увольнении может быть принято в ближайшее время.