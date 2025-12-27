Матч 17-го тура Серии А между «Удинезе» и «Лацио» состоится 27 декабря на стадионе «Фриули». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
«Лацио» движется к еврокубковой зоне и после трех матчей без поражений имеет уже 23 очка. «Удинезе» потрясен крупным поражением от «Фиорентины» со счетом 1:5, поэтому «лациале» постараются воспользоваться растерянностью соперника.
При этом «римляне» не побеждают «Удинезе» уже три поединка, два из которых хозяева выиграли. Удастся ли удинцам продолжить эту серию?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.45.
- Букмекеры предложили 3.15 на победу «Удинезе» и 2.63 на победу «Лацио».
- Искусственный интеллект сделал ставку на нулевую ничью.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Удинезе» — «Лацио», стартовые составы команд и статистику смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.