Матч 17-го тура Серии А между «Удинезе» и «Лацио» состоится 27 декабря на стадионе «Фриули». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

«Лацио» движется к еврокубковой зоне и после трех матчей без поражений имеет уже 23 очка. «Удинезе» потрясен крупным поражением от «Фиорентины» со счетом 1:5, поэтому «лациале» постараются воспользоваться растерянностью соперника.

При этом «римляне» не побеждают «Удинезе» уже три поединка, два из которых хозяева выиграли. Удастся ли удинцам продолжить эту серию?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.45.

Букмекеры предложили 3.15 на победу «Удинезе» и 2.63 на победу «Лацио».

Искусственный интеллект сделал ставку на нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Удинезе» — «Лацио», стартовые составы команд и статистику смотрите на LiveCup.Run.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.