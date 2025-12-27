В следующем туре Сенегал сыграет против Бенина, а ДР Конго сразится с Ботсваной.

Сборная Сенегала набрала 4 очка и занимает первое место в турнирной таблице группы. Сборная ДР Конго с 4 баллами идет второй.

На 69-й минуте счет снова стал равным. Ворота соперника смог поразить форвард «Аль-Насра» Садио Мане .

Открыли счет в игре конголезцы на 61-й минуте. Отличился нападающий «Бетиса» Седрик Бакамбу .

В матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций сборные Сенегала и ДР Конго сыграли вничью 1:1.

