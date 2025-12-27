В матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций сборные Сенегала и ДР Конго сыграли вничью 1:1.
Открыли счет в игре конголезцы на 61-й минуте. Отличился нападающий «Бетиса» Седрик Бакамбу.
На 69-й минуте счет снова стал равным. Ворота соперника смог поразить форвард «Аль-Насра» Садио Мане.
Результат матча
СенегалДакар1:1ДР КонгоКубок африканских наций. Группа D
0:1 Седрик Бакамбу 61' 1:1 Садио Мане 69'
Сенегал: Эдуард Менди, Калиду Кулибали, Мусса Ньякат, Исмаил Якобс, Идрисса Гана Гейе, Пап Гуй (Ламин Камара 81'), Крепин Дьятта, Исмаила Сарр (Ибраим Мбайе 62'), Илиман Ндиайе (Шейх Сабали 90'), Садио Мане, Николас Джексон (Хабиб Диалло 81')
ДР Конго: Лионель Мпаси-Нзау, Артур Масуаку (Эдо Кайембе 73'), Аксель Туанзебе, Шансель Мбемба, Аарон Ван-Биссака, Ноа Садики, Самуэль Мутуссами, Седрик Бакамбу (Fiston Mayele 66'), Мешак Элиа (Мишель Анже Баликвиша 87'), Тео Бонгонда (Натанаэль Мбюкю 66'), Ngal'ayel Mukau (Жорис Кайембе 73')
Жёлтая карточка: Пап Гуй 28' (Сенегал)
Сборная Сенегала набрала 4 очка и занимает первое место в турнирной таблице группы. Сборная ДР Конго с 4 баллами идет второй.
В следующем туре Сенегал сыграет против Бенина, а ДР Конго сразится с Ботсваной.