«Наполи» планирует приобрести 18-летнего крайнего нападающего «Реала» Франко Мастантуоно в зимнее трансферное окно. По данным Defensa Central, неаполитанский клуб готов заплатить 50 миллион евро за переход футболиста.

Франко Мастантуоно globallookpress.com

Однако «Реал» не собирается расставаться с молодым игроком. Руководство клуба надеется, что Мастантуоно сможет продемонстрировать свой лучший футбол во второй половине сезона.

За текущий сезон Мастантуоно сыграл 14 матчей во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Его контракт с «Реалом» действует до лета 2031 года.