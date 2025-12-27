Завершились три матча 18-го тура английской Премьер-лиги.
«Брентфорд» одержал победу над «Борнмут» со счетом 4:1.
У хозяев хет-трик оформил Кевин Шаде, отличившись на 7-й, 51-й и 90+6-й минутах.
На 39-й минуте игрок «Борнмута» Джордже Петрович забил гол в свои ворота.
Единственный гол у «вишен» записал на свой счет Антуан Семеньо на 75-й минуте.
Результат матча
После этого матча «Брентфорд» занимает 8-е место в таблице АПЛ с 26-ю очками в активе. «Борнмут» — на 15-й позиции (22).
«Фулхэм» в гостях одолел «Вест Хэм» со счетом 1:0.
На 86-й минуте игрок «дачников» Рауль Хименес забил победный гол.
«Фулхэм» занимает 10-е место в таблице АПЛ с 26-ю очками в активе. «Вест Хэм» — на 18-й позиции (13).
«Бернли» сыграл вничью с «Эвертоном» (0:0).
За весь матч хозяева ни разу не нанесли удар в створ ворот и подали 7 угловых. «Эвертон» 6 раз угрожал воротам соперника и совершил 8 фолов.
«Бернли» располагается на 19-й позиции в таблице АПЛ с 12-ю баллами, а «Эвертон» — на 11-й строчке 25-ю очками.