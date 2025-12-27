Завершились три матча 18-го тура английской Премьер-лиги.

Игор Тиаго — нападающий «Брентфорда» globallookpress.com

«Брентфорд» одержал победу над «Борнмут» со счетом 4:1.

У хозяев хет-трик оформил Кевин Шаде, отличившись на 7-й, 51-й и 90+6-й минутах.

На 39-й минуте игрок «Борнмута» Джордже Петрович забил гол в свои ворота.

Единственный гол у «вишен» записал на свой счет Антуан Семеньо на 75-й минуте.

Результат матча Брентфорд Брентфорд 4:1 Борнмут Борнмут 1:0 Кевин Шаде 7' 2:0 Кевин Шаде 51' 2:1 Энтойн Семеньо 75' 3:1 Кевин Шаде 90+6' Брентфорд: Кивин Келлехер, Микаель Кайоде, Кристоффер Аер, Нэйтан Коллинз, Рико Генри ( Аарон Хики 78' ), Витали Янельт, Егор Ярмолюк ( Джордан Хендерсон 89' ), Матиас Йенсен ( Миккель Дамсгор 78' ), Кин Льюис-Поттер ( Рейсс Нелсон 89' ), Кевин Шаде, Игор Тиаго Борнмут: Джордже Петрович, Алекс Хименес, Адриен Трюффер, Маркос Сенеси, Бафоде Диаките ( Эванилсон 46' ), Адам Смит ( Джастин Клюйверт 46' ), Маркус Таверньер, Алекс Скотт, Льюис Кук, Энтойн Семеньо, Eli Junior Kroupi ( Дэвид Брукс 46' ) Жёлтые карточки: Микаель Кайоде 83' — Джастин Клюйверт 83', Маркус Таверньер 90+2'

Статистика матча 7 Удары в створ 11 4 Удары мимо 2 49 Владение мячом 51 2 Угловые удары 15 3 Офсайды 1 9 Фолы 8

После этого матча «Брентфорд» занимает 8-е место в таблице АПЛ с 26-ю очками в активе. «Борнмут» — на 15-й позиции (22).

«Фулхэм» в гостях одолел «Вест Хэм» со счетом 1:0.

На 86-й минуте игрок «дачников» Рауль Хименес забил победный гол.

«Фулхэм» занимает 10-е место в таблице АПЛ с 26-ю очками в активе. «Вест Хэм» — на 18-й позиции (13).

«Бернли» сыграл вничью с «Эвертоном» (0:0).

За весь матч хозяева ни разу не нанесли удар в створ ворот и подали 7 угловых. «Эвертон» 6 раз угрожал воротам соперника и совершил 8 фолов.

«Бернли» располагается на 19-й позиции в таблице АПЛ с 12-ю баллами, а «Эвертон» — на 11-й строчке 25-ю очками.