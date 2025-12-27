Завершились три матча 18-го тура английской Премьер-лиги.

Игор Тиаго — нападающий «Брентфорда»
Игор Тиаго — нападающий «Брентфорда» globallookpress.com

«Брентфорд» одержал победу над «Борнмут» со счетом 4:1.

У хозяев хет-трик оформил Кевин Шаде, отличившись на 7-й, 51-й и 90+6-й минутах.

На 39-й минуте игрок «Борнмута» Джордже Петрович забил гол в свои ворота.

Единственный гол у «вишен» записал на свой счет Антуан Семеньо на 75-й минуте.

Результат матча

БрентфордБрентфордБрентфорд4:1БорнмутБорнмутБорнмут
1:0 Кевин Шаде 7' 2:0 Кевин Шаде 51' 2:1 Энтойн Семеньо 75' 3:1 Кевин Шаде 90+6'
Брентфорд:  Кивин Келлехер,  Микаель Кайоде,  Кристоффер Аер,  Нэйтан Коллинз,  Рико Генри (Аарон Хики 78'),  Витали Янельт,  Егор Ярмолюк (Джордан Хендерсон 89'),  Матиас Йенсен (Миккель Дамсгор 78'),  Кин Льюис-Поттер (Рейсс Нелсон 89'),  Кевин Шаде,  Игор Тиаго
Борнмут:  Джордже Петрович,  Алекс Хименес,  Адриен Трюффер,  Маркос Сенеси,  Бафоде Диаките (Эванилсон 46'),  Адам Смит (Джастин Клюйверт 46'),  Маркус Таверньер,  Алекс Скотт,  Льюис Кук,  Энтойн Семеньо,  Eli Junior Kroupi (Дэвид Брукс 46')
Жёлтые карточки:  Микаель Кайоде 83'  —  Джастин Клюйверт 83',  Маркус Таверньер 90+2'

После этого матча «Брентфорд» занимает 8-е место в таблице АПЛ с 26-ю очками в активе.  «Борнмут» — на 15-й позиции (22).

«Фулхэм» в гостях одолел «Вест Хэм» со счетом 1:0.

На 86-й минуте игрок «дачников» Рауль Хименес забил победный гол.

«Фулхэм» занимает 10-е место в таблице АПЛ с 26-ю очками в активе.  «Вест Хэм» — на 18-й позиции (13).

«Бернли» сыграл вничью с «Эвертоном» (0:0).

За весь матч хозяева ни разу не нанесли удар в створ ворот и подали 7 угловых.  «Эвертон» 6 раз угрожал воротам соперника и совершил 8 фолов.

«Бернли» располагается на 19-й позиции в таблице АПЛ с 12-ю баллами, а «Эвертон» — на 11-й строчке 25-ю очками.