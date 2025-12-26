Председатель совета директоров футбольного клуба «Крылья Советов» Дмитрий Яковлев высказался о ближайших планах команды.

«Хочется быть в первой пятёрке. Кажется, Адиеву ещё больше хочется. Может быть, моя позиция и политика не понравятся болельщикам. Мы придавили наши возможности. У нас задача на этот сезон — остаться в РПЛ, хочется быть в топ-8. Но при этом мы не хотим тратить большие средства. Сколько их тратить — покажет время.

У нас есть хвосты, которые надо заносить. Хвост когда большой — его сложно с собой таскать. Мы таскаем его с собой. Хочется бросить его как ящерица. И без хвоста тяжело. Не было хвостов — было другое развитие. Хвост приходится возить на тележке. И ничего с этим не сделаешь. Мы не на 100% выполняем задачи, которые стоят, но стремимся к этому.

Ответственность у нас разделена. На мне она побольше, потому что на мне финансовые вопросы в том числе. За результат отвечаю я и Магомед Мусаевич. Я пеплом голову посыпать не буду. Что мы таскаем негатив? Почему все мысли о вылете? Не буду я брать соседей по таблице. Там же всё понятно! Они потратили столько! Я не знаю, как можно было потратить столько. Не знаю, кто говорит, что будем выживать», — цитирует Яковлева «Чемпионат».

В настоящий момент «Крылья Советов» располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ.