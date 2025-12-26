Председатель совета директоров футбольного клуба «Крылья Советов» Дмитрий Яковлев высказался о ближайших планах команды.

«Крылья Советов»
«Крылья Советов» globallookpress.com

«Хочется быть в первой пятёрке.  Кажется, Адиеву ещё больше хочется.  Может быть, моя позиция и политика не понравятся болельщикам.  Мы придавили наши возможности.  У нас задача на этот сезон — остаться в РПЛ, хочется быть в топ-8.  Но при этом мы не хотим тратить большие средства.  Сколько их тратить — покажет время.

У нас есть хвосты, которые надо заносить.  Хвост когда большой — его сложно с собой таскать.  Мы таскаем его с собой.  Хочется бросить его как ящерица.  И без хвоста тяжело.  Не было хвостов — было другое развитие.  Хвост приходится возить на тележке.  И ничего с этим не сделаешь.  Мы не на 100% выполняем задачи, которые стоят, но стремимся к этому.

Ответственность у нас разделена.  На мне она побольше, потому что на мне финансовые вопросы в том числе.  За результат отвечаю я и Магомед Мусаевич.  Я пеплом голову посыпать не буду.  Что мы таскаем негатив?  Почему все мысли о вылете?  Не буду я брать соседей по таблице.  Там же всё понятно!  Они потратили столько!  Я не знаю, как можно было потратить столько.  Не знаю, кто говорит, что будем выживать», — цитирует Яковлева «Чемпионат».

В настоящий момент «Крылья Советов» располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ.