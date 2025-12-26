Президент Российского футбольного союза Александр Дюков ответил на вопрос о том, как обстоят дела с возвращением сборной России на международную арену.

Александр Дюков globallookpress.com

«В этом году мы увидели значительный шаг вперёд в решении вопроса возвращения к международным стартам всего российского спорта — я говорю о решении МОК. Движение в правильном направлении идёт. Да, пока в основном в индивидуальных видах спорта, но оно есть.

К сожалению, в этом году в случае футбола решение о снятии ограничений не принято. Но мы уверены, что в 2026-м решение о снятии ограничений в отношении российского футбола будет принято, которое позволит нашим командам принять участие в международных соревнованиях. ФИФА и УЕФА были одними из первых, кто принял решение снять ограничение на участие юношеских команд, но техническое решение включения наших команд в состав групп не было реализовано. Мы надеемся, что с учётом новых рекомендаций МОК будет найдена возможность включить наши команды в соответствующие группы.

Наша оценка по работе по возвращению команд субъективна. Но я считаю, что РФС делает всё возможное, чтобы решить этот вопрос. На данный момент никто не знает, сколько это займёт ― год или 10 лет. Но я уверен, что в следующем году будут приняты нужные решения», — цитирует Дюкова «Чемпионат».

Напомним, что сборной России проводит исключительно товарищеские матчи, начиная с февраля 2022 года.