Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался об игре бразильского полузащитника команды Каземиро.

Рубен Аморим globallookpress.com

«Если все будут работать так же, как и Каземиро… Это про концентрацию. Можно понять, почему этот парень выиграл пять Лиг чемпионов. Если обращать внимание на всё, что он делает — с контрактом или без контракта… Он просто топ‑игрок», — приводит слова Аморима пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Каземиро провел 15 матчей, забил четыре мяча и сделал один ассист.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице АПЛ на данный момент.