Российский тренер Сергей Юран поделился ближайшими планами и рассказал, что с большим удовольствием вернулся бы в турецкий чемпионат.

Сергей Юран globallookpress.com

«Хочется поскорее окунуться в работу. Ожидаю в следующем году приступить. Не исключаю возможность дальнего зарубежья, потому что поработал в Турции — понравилось. Также проверил себя, насколько получается. В РПЛ — посмотрим. Про Первую лигу я всегда говорил, что если есть задача, то интересно.

С удовольствием вернулся бы в турецкий чемпионат, потому что там понравилось: уровень, страна живёт футболом. Хочется быстрее окунуться. Мне достаточно месяца, а потом уже тяжеловато без работы. Надеюсь, как можно быстрее вернусь», — сказал Юран «Чемпионату».

С июля по октября 2025 года 56-летний специалист работал в турецком «Серикспоре» во втором по силе турецком дивизионе. Всего под руководством Юрана клуб сыграл 11 матчей, набрал в них 13 очков и занимал 13-е место.