Центральный защитник «Реала» Антонио Рюдигер попал в поле зрения французского «ПСЖ».

Антонио Рюдигер globallookpress.com

Победитель Лиги чемпионов рассматривает возможность подписания 32-летнего футболиста в качестве свободного агента летом 2026 года.

Парижане готовы предложить ему привлекательные условия, полагая, что такой опытный игрок как Рюдигер станет полезным для новичков в команде.

В этом сезоне немец провел 7 матчей. Его контракт заканчивается в летом 2026 года, а его стоимость по данным Transfermarkt сейчас составляет 12 млн евро.