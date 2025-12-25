Главный тренер «Челси» Энцо Мареска рассказал, почему его команде будет сложно бороться в этом сезона за победу в Премьер-лиге.

Энцо Мареска globallookpress.com

«Возможно, в данный момент причина, по которой мы, вероятно, не входим в число лучших команд, заключается в том, что нам нужно быть более стабильными в матчах с разными командами. И это одна из целей на будущее — попытаться улучшить свою игру в матчах с такими соперниками, и, надеюсь, мы сможем и дальше показывать хорошие результаты в матчах с сильными командами», — приводит слова Марески Sky Sports.

После 17 туров «синие» идут четвертыми в чемпионате Англии с 29 очками и на десять отстают от лидирующего «Арсенала».