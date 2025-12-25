Авторитетное издание Goal представило свой вариант списка претендентов на «Золотой мяч»-2026.
Под первым номером в нем идет форвард «Баварии» Гарри Кейн. Также в тройке Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити» и Ламин Ямаль из «Барселоны».
Интересно, что под 9-м номером присутствует Лионель Месси, играющий сейчас за «Интер Майами».
Десятка лучших выглядит следующим образом:
10. Ашраф Хакими («ПСЖ»);
9. Лионель Месси («Интер Майами»);
8. Луис Диас («Бавария»);
7. Майкл Олисе («Бавария»);
6. Витинья («ПСЖ»);
5. Деклан Райс («Арсенал»);
4. Ламин Ямаль («Барселона»);
3. Килиан Мбаппе («Реал»);
2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
1. Харри Кейн («Бавария»).