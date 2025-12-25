Авторитетное издание Goal представило свой вариант списка претендентов на «Золотой мяч»-2026.

Гарри Кейн
Гарри Кейн globallookpress.com

Под первым номером в нем идет форвард «Баварии» Гарри Кейн.  Также в тройке Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити» и Ламин Ямаль из «Барселоны».

Интересно, что под 9-м номером присутствует Лионель Месси, играющий сейчас за «Интер Майами».

Десятка лучших выглядит следующим образом:

10.  Ашраф Хакими («ПСЖ»);
9.  Лионель Месси («Интер Майами»);
8.  Луис Диас («Бавария»);
7.  Майкл Олисе («Бавария»);
6.  Витинья («ПСЖ»);
5.  Деклан Райс («Арсенал»);
4.  Ламин Ямаль («Барселона»);
3.  Килиан Мбаппе («Реал»);
2.  Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
1.  Харри Кейн («Бавария»).