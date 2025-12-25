Авторитетное издание Goal представило свой вариант списка претендентов на «Золотой мяч»-2026.

Гарри Кейн globallookpress.com

Под первым номером в нем идет форвард «Баварии» Гарри Кейн. Также в тройке Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити» и Ламин Ямаль из «Барселоны».

Интересно, что под 9-м номером присутствует Лионель Месси, играющий сейчас за «Интер Майами».

Десятка лучших выглядит следующим образом:

10. Ашраф Хакими («ПСЖ»);

9. Лионель Месси («Интер Майами»);

8. Луис Диас («Бавария»);

7. Майкл Олисе («Бавария»);

6. Витинья («ПСЖ»);

5. Деклан Райс («Арсенал»);

4. Ламин Ямаль («Барселона»);

3. Килиан Мбаппе («Реал»);

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

1. Харри Кейн («Бавария»).