В матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Камеруна победила команду Габона со счетом 1:0.
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Карл Этта Эйонг на 6-й минуте встречи. Ассистентом выступил Брайан Мбеумо.
Результат матча
КамерунЯунде1:0ГабонЛибревиль
1:0 Карл Этта Эйонг 6'
Камерун: Дэвис Эпасси, Нуху Толо, Джуниор Чамадью, Дарлин Йонгва, Артур Авом, Карлос Балеба (Жан Онана 46'), Дэнни Намасо (Франк Магри 68'), Брайан Мбемо, Карл Этта Эйонг (Эрик Эбимбе 68'), Che Malone, Samuel Kotto
Габон: Жак Экоми, Алекс Мукету-Муссунда, Бруно Экеле Манга, Антони Ойоно, Дени Буанга, Андре Поко (Clench Loufilou 73'), Ибраим Дидье Ндонг, Eric Baboue Bocoum (Пьер-Эмерик Обамеянг 33'), Teddy Averlant (Марио Лемина 33'), Royce Openda (Джим Аллевина 73'), Loyce Mbaba
Жёлтые карточки: Брайан Мбемо 80' — Ибраим Дидье Ндонг 22'
В активе сборной Камеруна теперь есть три очка, Габон остается без зачетных баллов.
В следующем туре Камерун сыграет против Кот-д'Ивуара, а Габон сразится с Мозамбиком. Обе встречи пройдут 28 декабря.