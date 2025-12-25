В следующем туре Камерун сыграет против Кот-д'Ивуара, а Габон сразится с Мозамбиком. Обе встречи пройдут 28 декабря.

В активе сборной Камеруна теперь есть три очка, Габон остается без зачетных баллов.

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Карл Этта Эйонг на 6-й минуте встречи. Ассистентом выступил Брайан Мбеумо .

В матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Камеруна победила команду Габона со счетом 1:0.

