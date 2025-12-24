Новый главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев рассказал о том, что являлся одним из кандидатов на аналогичную должность в сборной Беларуси.

Сергей Ташуев globallookpress.com

«Разговоры с клубами РПЛ были, дальше них дело не дошло. Была такая ситуация, что я мог возглавить сборную Беларуси. По крайней мере, в шорт-листе я там стоял достаточно высоко, но определился Виктор Михайлович Гончаренко — местная легенда. А так шансы были, но не дальше намерений», — цитирует Ташуева «Чемпионат».

4 декабря сборная Беларуси объявила об уходе с поста главного тренера национальной команды испанского специалиста Карлоса Алоса.