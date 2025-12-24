Бывший игрок «Динамо» Игорь Колыванов рассказал о том, какую цель поставило руководство клуба перед новым главным тренером «бело-голубых» Роланом Гусевым.

Ролан Гусев globallookpress.com

«В "Динамо" была неоднозначная ситуация. Скорее всего, им не удалось найти того специалиста, которого хотели. Пусть Гусеву дадут шанс, он в команде два раза уже исполнял обязанности главного тренера. Проведет сборы, там останется 12 матчей, пусть проявит свои лучшие качества. Всё может быть, дай Бог, чтобы у него получилось, хочется пожелать ему удачи.

Будет непросто: я слышал, что клуб поставил перед Гусевым задачу выиграть Кубок и набрать как можно больше очков (в РПЛ). Это непростые задачи, но вполне выполнимые», — цитирует Колыванова «Матч ТВ».

48-летний Гусев является воспитанником бело-голубых, в тренерском штабе специалист работает с 2023 года. После первой части сезона «Динамо» идет на девятой строчке с 21 баллом в активе.

В полуфинале Пути РПЛ «бело-голубые» сыграют против «Спартака».