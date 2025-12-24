Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал возможное назначение Хуана Карседо на пост главного тренера «красно-белых».

Дмитрий Аленичев globallookpress.com

«Я не слышал про Хуана Карседо, не знаю. Поэтому ничего сказать не могу. Мне кажется, возможно, российский тренер подошёл бы больше, тот же Аленичев», — приводит слова Ещенко «Советский спорт».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что руководство «Спартака» одобрило кандидатуру Карседо на эту должность.

52-летний специалист возглавляет «Пафос» с лета 2023 года. За это время под его руководством команда стала чемпионом Кипра и выиграла Кубок страны.