Сборная Буркина-Фасо обыграла команду Экваториальной Гвинеи в матче первого тура Кубка африканских наций-2025 — 2:1.

Эдмон тапсоба globallookpress.com

Гвинейцы остались в меньшинстве на 50-й минуте после удаления Базилио Ндонга, но именно они открыли счет благодаря голу Марвина Аниебо на 85-й минуте.

Георги Минунгу на 90+5-й минуте сначала восстановил равновесие, а затем Эдмонд Тапсоба принес победу буркинийцам на 90+8-й минуте.

Результат матча Буркина-Фасо Уагадугу 2:1 Экваториальная Гвинея Кубок африканских наций. Группа E 0:1 Марвин Аньебо 85' 1:1 Джорджи Минунгу 90+5' 2:1 Эдмон Тапсоба 90+8' Буркина-Фасо: Эрве Коффи, Стив Яго ( Сирьяк Ириэ 89' ), Иссуфу Дайо, Эдмон Тапсоба, Арсен Куасси, Густаво Сангаре ( Сайду Симпоре 70' ), Исмаила Уэдраого ( Лассина Траоре 70' ), Ибрахим Блати Туре, Данго Уаттара, Бертран Траоре ( Джорджи Минунгу 79' ), Pierre Landry Kabore ( Стефан Азиз Ки 70' ) Экваториальная Гвинея: Хесус Овоно, Базилио Ндонг, Сауль Коко, Карлос Акапо, Пабло Ганет ( Дориан Ханза 82' ), Хосе Мачин ( Янник Байла 67' ), Омар Маскарель, Луис Нлаво ( Чарльз Ондо 53' ), Ибан Сальвадор ( Сантьяго Энеме 68' ), Lorenzo Zuniga ( Марвин Аньебо 82' ), Esteban Obiang Жёлтые карточки: Исмаила Уэдраого 32' — Ибан Сальвадор 68' Красная карточка: Базилио Ндонг 50' (Экваториальная Гвинея)

Статистика матча 5 Удары в створ 1 8 Удары мимо 4 66 Владение мячом 34 9 Угловые удары 3 2 Офсайды 1 16 Фолы 13

Буркина-Фасо в следующем туре сыграет против Алжира, Экваториальная Гвинея встретится с Суданом.