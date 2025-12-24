Сборная Буркина-Фасо обыграла команду Экваториальной Гвинеи в матче первого тура Кубка африканских наций-2025 — 2:1.
Гвинейцы остались в меньшинстве на 50-й минуте после удаления Базилио Ндонга, но именно они открыли счет благодаря голу Марвина Аниебо на 85-й минуте.
Георги Минунгу на 90+5-й минуте сначала восстановил равновесие, а затем Эдмонд Тапсоба принес победу буркинийцам на 90+8-й минуте.
Результат матча
Буркина-ФасоУагадугу2:1Экваториальная ГвинеяКубок африканских наций. Группа E
0:1 Марвин Аньебо 85' 1:1 Джорджи Минунгу 90+5' 2:1 Эдмон Тапсоба 90+8'
Буркина-Фасо: Эрве Коффи, Стив Яго (Сирьяк Ириэ 89'), Иссуфу Дайо, Эдмон Тапсоба, Арсен Куасси, Густаво Сангаре (Сайду Симпоре 70'), Исмаила Уэдраого (Лассина Траоре 70'), Ибрахим Блати Туре, Данго Уаттара, Бертран Траоре (Джорджи Минунгу 79'), Pierre Landry Kabore (Стефан Азиз Ки 70')
Экваториальная Гвинея: Хесус Овоно, Базилио Ндонг, Сауль Коко, Карлос Акапо, Пабло Ганет (Дориан Ханза 82'), Хосе Мачин (Янник Байла 67'), Омар Маскарель, Луис Нлаво (Чарльз Ондо 53'), Ибан Сальвадор (Сантьяго Энеме 68'), Lorenzo Zuniga (Марвин Аньебо 82'), Esteban Obiang
Жёлтые карточки: Исмаила Уэдраого 32' — Ибан Сальвадор 68'
Красная карточка: Базилио Ндонг 50' (Экваториальная Гвинея)
Буркина-Фасо в следующем туре сыграет против Алжира, Экваториальная Гвинея встретится с Суданом.