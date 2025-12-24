18-летний полузащитник французского «Марселя» Дарриль Бакола привлекает внимание ведущих европейских клубов.

Дарриль Бакола globallookpress.com

По информации Foot Marcato, за молодым футболистом следят «Арсенал», «Штутгарт» и дортмундская «Боруссия». Кроме того, неофициальные переговоры с игроком уже ведет лондонский «Челси».

Сам «Марсель» заинтересован в сохранении Баколы в своем составе и предложил ему продлить контракт. Текущее соглашение с игроком рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне Бакола провел семь матчей в Лиге 1 и вышел на поле в игре Лиги чемпионов против «Ньюкасла», где отметился результативной передачей.