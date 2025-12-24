Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о результатах питерцев в первой части сезона РПЛ.

Андрей Аршавин globallookpress.com

«Тут важен отрыв в одно очко. [Учитывая] то, как складывались эти полгода, а также те проблемы, которые испытывал "Зенит", я думаю, что это нормальный результат.

Худший отрезок? В начале сезона. Все, что было до Ахмата», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

В настоящий момент в активе «Зенита» 39 очков и вторая строчка в турнирной таблице. У лидирующего «Краснодара» 40 зачетных баллов.