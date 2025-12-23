Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот сообщил, сколько будет длиться восстановление форварда Александера Исака после перелома малоберцовой кости.

Момент травмы Александера Исака globallookpress.com

«Он выбыл надолго, на пару месяцев. Огромное разочарование и для него, и для нас. На мой взгляд, это был безрассудный подкат. Я ранее много говорил о фоле Хави Симонса против Вирджила ван Дейка, за который его удалили, но, думаю, это нарушение было непреднамеренным. Полагаю, от такого фола сложно получить травму. В ситуации с ван де Веном, если ты сделаешь такой подкат 10 раз, то в 10 случаях вероятность получения футболистом серьёзной травмы крайне и крайне высока», — цитирует Слота Sky Sports.

26-летний Исак получил травму в игре 17-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:1). Летом он перешел в «Ливерпуль» из «Ньюкасла» за рекордные 145 млн евро. Всего в этом сезоне на его счету 16 матчей, 3 забитых мяча и одна голевая передача.