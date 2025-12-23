Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот сообщил, сколько будет длиться восстановление форварда Александера Исака после перелома малоберцовой кости.

Момент травмы Александера Исака
Момент травмы Александера Исака globallookpress.com

«Он выбыл надолго, на пару месяцев.  Огромное разочарование и для него, и для нас.  На мой взгляд, это был безрассудный подкат.  Я ранее много говорил о фоле Хави Симонса против Вирджила ван Дейка, за который его удалили, но, думаю, это нарушение было непреднамеренным.  Полагаю, от такого фола сложно получить травму.  В ситуации с ван де Веном, если ты сделаешь такой подкат 10 раз, то в 10 случаях вероятность получения футболистом серьёзной травмы крайне и крайне высока», — цитирует Слота Sky Sports.

26-летний Исак получил травму в игре 17-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:1).  Летом он перешел в «Ливерпуль» из «Ньюкасла» за рекордные 145 млн евро.  Всего в этом сезоне на его счету 16 матчей, 3 забитых мяча и одна голевая передача.