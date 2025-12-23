Знаменитый телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал слухи о возможном уходе из «Рубина» Рашида Рахимова.

Рашид Рахимов globallookpress.com

«Рахимов построил команду со своей игрой, которая не похожа ни на чью другую. У "Рубина" седьмое место и очень крепкая команда. От Рахимова нельзя отказываться, это будет ошибка. Для них это будет провал.

Там же игры идут… Менеджмент — самая слабая позиция в футболе. Менеджеры, которые над тренером, которые что-то там считают… Чаще всего они уводят в сторону от правильных дел. Лучше опираться на тренера, которого ты выбрал. Я бы Рахимова наоборот поощрял», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Рахимов тренирует казанцев с 2023 года. После первой части сезона «Рубин» идет на 7-м месте в таблице РПЛ.