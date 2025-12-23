Главный тренер «Болоньи» Винченцо Итальяно считает, что в финале Суперкубка Италии с «Наполи» (0:2) его игроки сделали все возможное, но соперник был просто сильнее.

Винценцо Итальяно globallookpress.com

«Мы попытались сделать сегодня вечером все, что было возможно, против команды, сыгравшей выше своих возможностей, при том что Нерес выдал потрясающую игру. У Фергюсона был шанс сравнять счет, но как только мы пропустили второй гол и уступили 0:2, все было кончено.

"Наполи" выдал фантастический матч, мы отдали все, что могли, но не смогли подняться до их уровня. Жаль, но именно такие игры помогают команде расти.

Обидно, но мы проиграли при по-настоящему великолепной игре соперника. Никогда не легко дойти до финала, мы работаем над ошибками, чтобы стать лучше в будущем», — цитирует итальянского специалиста Sport Mediaset.

Оба мяча в этой встрече на счету бразильского вингера Давида Нереса, отличившегося на 39-й и 57-й минутах.