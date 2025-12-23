Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал назначение Ролана Гусева на пост главного тренера «Динамо».

Ролан Гусев
Ролан Гусев globallookpress.com

«Не зная всех нюансов, сложно оценить, но в том, что его оставили, проглядывается логика.  Я рад за своего друга.

Какая логика есть в этом решении?  Она в том, что человек уже давно находится в команде, все знает и понимает.  Сейчас искать кого-то очень тяжело.  Если никого не нашли, лучше оставить своего человека и дать ему шанс», — цитирует Булыкина «Евро-Футбол.  Ру».

48-летний Гусев является воспитанником бело-голубых, в тренерском штабе специалист работает с 2023 года.  После первой части сезона «Динамо» идет на девятой строчке с 21 баллом в активе.