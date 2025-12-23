Несколько посредников и агентов предложили «Барселоне» рассмотреть возможность подписания двух защитников из английской Премьер-лиги — Натана Аке из «Манчестер Сити» и Акселя Дисаси из «Челси», сообщает Sport.es.

Натан Аке globallookpress.com

Аке стремится увеличить количество игрового времени в преддверии чемпионата мира 2026 года. «Манчестер Сити» готов отпустить игрока, но только в рамках сделки по приобретению другого футболиста. На данный момент переход Аке в «Барселону» представляется маловероятным.

«Милан» также заинтересован в Дисаси, однако сам футболист готов подождать и рассмотреть вариант с переходом в «Барселону», если такой появится.