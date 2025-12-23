«Ланс» официально сообщил о подписании полузащитника Амаду Айдара, который ранее играл за «РБ Лейпциг». Контракт с новым клубом рассчитан до лета 2029 года.

Амаду Айдара globallookpress.com

Айдара начал свою карьеру в системе «Ред Булл Зальцбург» в 2016 году и играл там до 2019 года. С 2019 года он выступал за «РБ Лейпциг», где провел 222 матча, забив 15 голов и отдав 13 результативных передач.

Однако в текущем сезоне он потерял место в основном составе. Также Айдара представляет сборную Мали с 2017 года. «Ланс» идет на первом месте в чемпионате Франции, имея в активе 37 баллов.