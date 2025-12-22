Известный российский игрок и тренер Роман Шаронов считает, что настоящий «Пари Н» под руководством Алексея Шпилевского зрители увидят весной после возобновления чемпионата.

Алексей Шпилевский — тренер нижегородцев
«Я был на стажировке у Шпилевского в "Пари НН".  Результаты я не могу комментировать, потому что они такие, какие есть.  Я присутствовал на нескольких тренировках.  Для меня было важно посмотреть, как тренер выстраивает игру.  У каждой команды есть важные детали, влияющие на результат, а задача любого тренера — вытащить из игроков максимум.

Чем "Пари НН" выделялся — они не уволили тренера.  Большинство клубов расстались бы со специалистом из‑за результата.  Это можно занести клубу в плюс, потому что значит, что они видят работу Шпилевского, у них есть определенное терпение.  Это важный момент.

В конце чемпионата "Пари НН" набрал шесть очков.  Если "Пари НН" останется в РПЛ или выйдет из зоны стыковых матчей, то это тоже заслуга клуба, нацеленного на результат.  Они видят, куда они идут, все анализируют.  Пауза в РПЛ пойдет на пользу "Пари НН".

Шпилевский много говорил, что ему не хватает времени, говорил, как к нему приезжали игроки.  Я его прекрасно понимаю.  Это не оправдание, это факты, которые влияют на построение игры.  Кто бы что ни говорил, но у "Пари НН" выстроена командная игра, Шпилевский за короткий срок сумел ее поставить.  Любопытно посмотреть, как весной будет выглядеть команда, которую все уже похоронили», — сказал Шаронов «Матч ТВ».

37-летний Шпилевский возглавил «Пари НН» перед началом этого сезона.  После первой части сезона команда идет в зоне стыков, на 14-м месте с 14 очками.  Чемпионат РПЛ возобновится в конце февраля.