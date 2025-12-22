Известный российский игрок и тренер Роман Шаронов считает, что настоящий «Пари Н» под руководством Алексея Шпилевского зрители увидят весной после возобновления чемпионата.

Алексей Шпилевский — тренер нижегородцев globallookpress.com

«Я был на стажировке у Шпилевского в "Пари НН". Результаты я не могу комментировать, потому что они такие, какие есть. Я присутствовал на нескольких тренировках. Для меня было важно посмотреть, как тренер выстраивает игру. У каждой команды есть важные детали, влияющие на результат, а задача любого тренера — вытащить из игроков максимум.

Чем "Пари НН" выделялся — они не уволили тренера. Большинство клубов расстались бы со специалистом из‑за результата. Это можно занести клубу в плюс, потому что значит, что они видят работу Шпилевского, у них есть определенное терпение. Это важный момент.

В конце чемпионата "Пари НН" набрал шесть очков. Если "Пари НН" останется в РПЛ или выйдет из зоны стыковых матчей, то это тоже заслуга клуба, нацеленного на результат. Они видят, куда они идут, все анализируют. Пауза в РПЛ пойдет на пользу "Пари НН".

Шпилевский много говорил, что ему не хватает времени, говорил, как к нему приезжали игроки. Я его прекрасно понимаю. Это не оправдание, это факты, которые влияют на построение игры. Кто бы что ни говорил, но у "Пари НН" выстроена командная игра, Шпилевский за короткий срок сумел ее поставить. Любопытно посмотреть, как весной будет выглядеть команда, которую все уже похоронили», — сказал Шаронов «Матч ТВ».

37-летний Шпилевский возглавил «Пари НН» перед началом этого сезона. После первой части сезона команда идет в зоне стыков, на 14-м месте с 14 очками. Чемпионат РПЛ возобновится в конце февраля.