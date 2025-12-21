«Вильярреал» и «Барселона» встретятся в 17-м туре испанской Примеры. Встреча состоится 21 декабря на стадионе «Керамика». Начало в 18:15 мск.

«Вильярреал» и «Барселона» на данный момент лучшие команды лиги по результатам. Оба коллектива за 5 туров имеют максимальные 15 очков. Таким образом, сегодня они смогут определить лучшую команду Примеры.

«Вильярреал» в случае победы наберет 38 очков и останется на 3-й позиции с одной игрой в запасе. «Барселона» , если победит, наберет 46 пунктов и снова оторвется от «Реала» на 4 пункта до следующего тура.

В последнем матче команд «Вильярреал» одержал победу со счетом 3:2, при этом последний выезде каталонцев на «Керамику» закончился крупной победой со счетом 5:1.

