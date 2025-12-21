«Вильярреал» и «Барселона» встретятся в 17-м туре испанской Примеры. Встреча состоится 21 декабря на стадионе «Керамика». Начало в 18:15 мск.
«Вильярреал» и «Барселона» на данный момент лучшие команды лиги по результатам. Оба коллектива за 5 туров имеют максимальные 15 очков. Таким образом, сегодня они смогут определить лучшую команду Примеры.
«Вильярреал» в случае победы наберет 38 очков и останется на 3-й позиции с одной игрой в запасе. «Барселона» , если победит, наберет 46 пунктов и снова оторвется от «Реала» на 4 пункта до следующего тура.
В последнем матче команд «Вильярреал» одержал победу со счетом 3:2, при этом последний выезде каталонцев на «Керамику» закончился крупной победой со счетом 5:1.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.15.
- Букмекеры дают такие коэффициенты: 4.00 на победу «Вильярреала», 4.60 на ничью и 1.76 на победу «Барселоны».
- Искусственный интеллект в своем прогнозе предсказал победу «Барселоны» со счетом 3:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Вильярреал» — «Барселона», а также статистику и составы команд смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.