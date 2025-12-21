Главный тренер «Вильярреала» Марселино Гарсия Тораль высказался о матче с «Барселоной» (0:2).

Марселино Гарсия Тораль globallookpress.com

«Думаю, все с этим согласятся. Мы увидели великолепный, мощный "Вильярреал". У нас были моменты, но мы ими не воспользовались. Я не понимаю, в чем разница между эпизодом с пенальти и моментом с Жоаном Гарсией, который помешал нашему игроку добраться до мяча.

Команда продолжала следовать плану: у них было владение, но без опасных подходов, им было очень некомфортно. Наши моменты были куда более опасными.

Считаю, что лучшим игроком "Барселоны" сегодня был вратарь. Я смотрю эпизод с Жоаном Гарсией — по-моему, это пенальти. Я уважаю любое другое мнение», — цитирует Марселино Marca.

После этого матча «Барселона» занимает 1-е место в таблице Примеры с 46-ю очками в активе. «Вильярреал» — на 4-й позиции (35).