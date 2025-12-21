Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение своего клуба в 16-м туре Серии А против «Ювентуса» (1:2)

Джан Пьеро Гасперини и Лучано Спаллетти globallookpress.com

«Слишком много неудачных передач в атаке, хотя были благоприятные условия для создания им проблем. Нам не хватало качества, чтобы создавать моменты для нападающих, и немного точности.

У нас сильная база, посмотрим, но я убежден, что мы можем преуспеть. Прорывы Йылдыза и Консейсау всегда опасны, но большую часть первого тайма мы мало уступали. Наши футболисты показывают высокий уровень игры, даже те, кто играл меньше, как Ренш и Зелковски.

Поставил бы я снова Фергюсона? Нет, он меня не убеждает, и во втором тайме тоже. Он еще не совсем вошел в ритм. Не только он, но и некоторые другие новички. Мы не очень хорошо играли с Дибалой и Соуле, но у них невероятное техническое мастерство, мы не можем сравнивать их с другими. Я бы снова сделал тот же выбор.

Те, кто вышел в стартовом составе, на мой взгляд, лучшие. Остальные выходят на замену, потому что играть в таком темпе все 90 минут непросто. Сейчас "Рома" пытается улучшить и укрепить свою атакующую линию. Я покидаю этот матч с гораздо более ясными мыслями. У Бэйли были претензии, и ему пришлось уйти», — сказал Гасперини на пресс-конференции.

В 12 матчах чемпионата нападающие Фергюсон, Довбик и Бэйли на троих забили всего 3 гола.