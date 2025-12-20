Бразильский футболист Тьяго Силва стал игроком португальского клуба «Порту». Информацию об этом опубликовал официальный сайт команды.

Тьяго Силва globallookpress.com

Защитник заключил контракт с «Порту» на короткий срок — до июня 2026 года. Соглашение может быть продлено до лета 2027 года. Главный тренер «Порту» Андре Виллаш-Боаш выразил большую заинтересованность в подписании Силвы.

Ранее Тьяго Силва покинул бразильский клуб «Флуминенсе» как свободный агент. За время выступлений в составе «Флуминенсе» он сыграл 212 матчей, отметился 19 голами и был капитаном команды. В составе «Флуминенсе» Силва стал обладателем Кубка Бразилии в 2007 году.