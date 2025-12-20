Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о травме голкипера ПСЖ Матвей Сафонова во время серии пенальти финала Межконтинентального кубка между парижанами и «Фламенго».

Матвей Сафонов — голкипер ПСЖ globallookpress.com

«Общался с Матвеем. К сожалению, подтвердилось, что у него перелом. В том виде, что откололся кусочек кости на руке. Это произошло в моменте третьего пробитого пенальти, после которого он отразил ещё два. Констатировать можно, что Матвей пропустит от трёх до четырёх недель и потом приступит к полноценной подготовке. Но все это время он будет продолжать тренироваться, не задействуя руку.

Хорошо (если можно так выразиться в данной ситуации), что это произошло в тот период, когда "ПСЖ" до конца года остался матч на Кубок Франции, в котором планировался играть Шевалье, а далее команду ждёт двухнедельный перерыв, за который Матвей сможет подлечиться. Желаю Матвею скорейшего восстановления и возвращения в состав! » — сказал Кафанов «Матч ТВ».

Ранее главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал травму Матвея Сафонова.