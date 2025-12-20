Защитник ЦСКА Милан Гаич высказался о своем будущем в клубе.

Милан Гаич — игрок ЦСКА globallookpress.com

«Надеюсь, что останусь тут надолго. Семья тоже адаптировалась. Это тоже была одна из причин, почему я остался в ЦСКА. У меня ещё много дел в клубе. Уже выигрывал Кубок и Суперкубок, осталась последняя цель.

Самый важный гол для меня — это гол "Локомотиву" на групповом этапе Кубка России. Не знаю почему, было много эмоций, поэтому я точно не забуду этот гол», — заявил Гаич в интервью пресс-службе армейцев.

В нынешнем сезоне защитник провел за ЦСКА 17 матчей в рамках РПЛ и забил 1 гол.

После 18-и туров в чемпионате России армейцы занимают 4-е место в таблице с 36-ю очками в активе, отставая от лидерства на 4 балла.