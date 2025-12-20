«Брентфорд» одержал победу над «Вулверхэмптоном» (2:0) в матче 17-го тура английской Премьер-лиги.

Фрагмент матча
Фрагмент матча globallookpress.com

В составе гостей дублем отметился Кин Льюис-Поттер, забив свои голы на 63-й и 83-й минутах.

Результат матча

ВулверхэмптонВулвергемптонВулверхэмптон0:2БрентфордБрентфордБрентфорд
0:1 Кин Льюис-Поттер 63' 0:2 Кин Льюис-Поттер 83'
Вулверхэмптон:  Жозе Са,  Мэтт Доэрти (Джексон Тшатшуа 90'),  Ладислав Крейчи,  Сантьяго Буэно,  Ки-Яна Хувер (Толу Арокадаре 81'),  Давид Мёллер Вольфе,  Андре,  Жуан Гомес,  Хван Хи Чан (Джон Арьяс 90'),  Йёрген Странн Ларсен,  Fer Lopez (Матеуш Мане 65')
Брентфорд:  Кивин Келлехер,  Рико Генри,  Сепп ван ден Берг,  Нэйтан Коллинз,  Микаель Кайоде,  Матиас Йенсен (Миккель Дамсгор 65'),  Егор Ярмолюк,  Витали Янельт,  Игор Тиаго,  Кин Льюис-Поттер,  Кевин Шаде
Жёлтые карточки:  Жуан Гомес 24',  Хван Хи Чан 44'  —  Сепп ван ден Берг 20',  Микаель Кайоде 44',  Рико Генри 72',  Витали Янельт 90'

После этого матча «Брентфорд» занимает 12-е место в таблице АПЛ с 23 очками в активе.  «Вулверхэмптон» — на последней 20-й позиции с 2 баллами в копилке.