После этого матча «Брентфорд» занимает 12-е место в таблице АПЛ с 23 очками в активе. «Вулверхэмптон» — на последней 20-й позиции с 2 баллами в копилке.

В составе гостей дублем отметился Кин Льюис-Поттер , забив свои голы на 63-й и 83-й минутах.

«Брентфорд» одержал победу над «Вулверхэмптоном» (2:0) в матче 17-го тура английской Премьер-лиги.

2.00

Прогнозы•Завтра 19:30 «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставка «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед» победителя не выявят?

Футбол•Сегодня 20:05 «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

Футбол•Сегодня 19:56 «Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

Футбол•Сегодня 19:05 Дубля Вольтемаде не хватило «Ньюкаслу»: «Челси» увёз ничью с «Сент-Джеймс Парк»

Футбол•Сегодня 17:33 Слишком масштабный, чтобы игнорировать: Кубок Африки-2025 может стать лучшим в истории

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 09:18 Кто на страже парижан: Сафонов ценой руки пробивается в состав «ПСЖ»

Футбол•Сегодня 18:09 Пора на повышение: Боселли попал на радары ЦСКА и «Краснодара»

Футбол•Сегодня 13:07 Маска спала: почему Дьекереш не вписывается в игру «Арсенала»

Футбол•Вчера 12:58 Пеп 2.0. Почему именно Мареска может спасти наследие Гвардиолы в «Ман Сити»

Футбол•Вчера 17:28 Незаменимый: похоже, «Ман Сити» пора готовиться к жизни без Гвардиолы

Выбор читателей

Футбол•15/12/2025 02:41 Переломанный «Реал» увёз победу из Витории: проект Хаби Алонсо живёт

Футбол•15/12/2025 15:03 Увядшие «фиалки»: как «Фиорентина» превратилась в токсичный ад

Футбол•14/12/2025 22:44 Были друзьями — стали врагами: почему Мбаппе и «ПСЖ» требуют друг от друга сотни миллионов евро

Футбол•17/12/2025 17:20 Лучший сезон АПЛ? 10 причин, почему это может быть действительно так

Футбол•15/12/2025 12:31 Звездные войны: пять самых известных конфликтов топ-игроков с клубами АПЛ

Самое интересное

Футбол•14/11/2025 19:08 Главная загадка Англии: почему Фоден не может играть за сборную так же, как за «Ман Сити»

Игры•13/11/2025 20:10 GTA 6. Все, что нужно знать о самой ожидаемой игре десятилетия

Футбол•13/11/2025 11:52 Цена эгоизма: почему «Барса» и сборная Испании рискуют сломать Ямаля в погоне за результатом

Футбол•13/11/2025 14:22 «Неймаризация» или лидерство? Главный вызов для Винисиуса в сборной Бразилии