«Брентфорд» одержал победу над «Вулверхэмптоном» (2:0) в матче 17-го тура английской Премьер-лиги.
В составе гостей дублем отметился Кин Льюис-Поттер, забив свои голы на 63-й и 83-й минутах.
Результат матча
ВулверхэмптонВулвергемптон0:2БрентфордБрентфорд
0:1 Кин Льюис-Поттер 63' 0:2 Кин Льюис-Поттер 83'
Вулверхэмптон: Жозе Са, Мэтт Доэрти (Джексон Тшатшуа 90'), Ладислав Крейчи, Сантьяго Буэно, Ки-Яна Хувер (Толу Арокадаре 81'), Давид Мёллер Вольфе, Андре, Жуан Гомес, Хван Хи Чан (Джон Арьяс 90'), Йёрген Странн Ларсен, Fer Lopez (Матеуш Мане 65')
Брентфорд: Кивин Келлехер, Рико Генри, Сепп ван ден Берг, Нэйтан Коллинз, Микаель Кайоде, Матиас Йенсен (Миккель Дамсгор 65'), Егор Ярмолюк, Витали Янельт, Игор Тиаго, Кин Льюис-Поттер, Кевин Шаде
Жёлтые карточки: Жуан Гомес 24', Хван Хи Чан 44' — Сепп ван ден Берг 20', Микаель Кайоде 44', Рико Генри 72', Витали Янельт 90'
После этого матча «Брентфорд» занимает 12-е место в таблице АПЛ с 23 очками в активе. «Вулверхэмптон» — на последней 20-й позиции с 2 баллами в копилке.