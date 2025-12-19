20 декабря в матче 17-го тура чемпионата Англии сыграют «Вулверхэмптон» и «Брентфорд». Начало встречи — в 18:00 мск.
«Вулверхэмптон»
Турнирное положение: В настоящий момент «волки» имеют в своем активе всего два зачетных баллов и занимают последнее, 20-е, место в турнирной таблице АПЛ.
За 16 туров АПЛ «Вулверхэмптон» сыграл дважды вничью и потерпел 14 поражений, не одержав ни одной победы при девяти забитых и 35-ти пропущенных мячах.
Последние матчи: команда установила антирекорд по количеству матчей без побед — 14 матчей к ряду. В этой серии команда проиграла 12 матчей подряд. Последняя победа датируется 23 сентябрем в матче Кубка Англии над «Эвертоном» (2:0).
Не сыграют: травмированы Мэтт Доэрти и Родригу Мартинш Гомеш.
Состояние команды: Недавно суперкомпьютер Oppta дал 99% на вылет «Вулверхэмптона» из Премьер-лиги и антирекорд турнира по количеству набранным очка. Напомним, подопечные Роба Эдвардса набрали всего два очка в 16 матчах.
«Брентфорд»
Турнирное положение: «Пчелы» выступают в этом сезоне намного лучше, чем «волки», набрав 20 очков после 16 туров. Команда расположилась на 15-й строчке.
В активе клуба шесть побед, два матча вничью и восемь поражений при общей разнице мячей — 22:25.
Последние матчи: в прошлом матче «Брентфорд» проиграл «Манчестер Сити» в поединке Кубка английской лиги со счетом 0:2. Ранее команда поделила очки с «Лидсом» в чемпионате (1:1) и проиграла «Тоттенхэму» со счетом 0:2.
Не сыграют: в лазарете Джош Дасилва, Антони Миламбо и Фабиу Карвальо.
Состояние команды: Подопечные Кита Эндрюса вряд ли могут чувствовать себя в безопасности, учитывая лишь одну победу в последних пяти матчах и восемь пропущенных мячей в этих встречах.
От зоны стыковых матчей «Брентфорд» находится в семи очках, что, будто, не так близко, однако сейчас кажется ясным — у команды кризис. Возможно, в матче против худшей команды лиги «пчелы» смогут ужалить соперника как можно сильнее.
Статистика для ставок
- «Брентфорд» одержал всего одну победу в последних пяти матчах
- «Вулверхэмптон» не знает побед по ходу этого сезона
- «Вулверхэмптон» пропустил больше всего в чемпионате — 35 голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.55, а победа «Борнмута» — в 3.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.93 и 1.81.
Прогноз: Сыграем на очевидной, но очень важной для «Брентфорда» победе в этом поединке. «Волки», кажется, надолго попали в капкан из поражений.
Ставка: Победа «Брентфорда» в матче за 2.06.
Прогноз: Сыграем дополнительно на тотале мячей. Поставим на тотал больше 3.
Ставка: Тотал больше 3 в матче за 2.60.