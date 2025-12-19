У «волков» есть шансы против «пчел»?

прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.06

20 декабря в матче 17-го тура чемпионата Англии сыграют «Вулверхэмптон» и «Брентфорд». Начало встречи — в 18:00 мск.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: В настоящий момент «волки» имеют в своем активе всего два зачетных баллов и занимают последнее, 20-е, место в турнирной таблице АПЛ.

За 16 туров АПЛ «Вулверхэмптон» сыграл дважды вничью и потерпел 14 поражений, не одержав ни одной победы при девяти забитых и 35-ти пропущенных мячах.

Последние матчи: команда установила антирекорд по количеству матчей без побед — 14 матчей к ряду. В этой серии команда проиграла 12 матчей подряд. Последняя победа датируется 23 сентябрем в матче Кубка Англии над «Эвертоном» (2:0).

Не сыграют: травмированы Мэтт Доэрти и Родригу Мартинш Гомеш.

Состояние команды: Недавно суперкомпьютер Oppta дал 99% на вылет «Вулверхэмптона» из Премьер-лиги и антирекорд турнира по количеству набранным очка. Напомним, подопечные Роба Эдвардса набрали всего два очка в 16 матчах.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Пчелы» выступают в этом сезоне намного лучше, чем «волки», набрав 20 очков после 16 туров. Команда расположилась на 15-й строчке.

В активе клуба шесть побед, два матча вничью и восемь поражений при общей разнице мячей — 22:25.

Последние матчи: в прошлом матче «Брентфорд» проиграл «Манчестер Сити» в поединке Кубка английской лиги со счетом 0:2. Ранее команда поделила очки с «Лидсом» в чемпионате (1:1) и проиграла «Тоттенхэму» со счетом 0:2.

Не сыграют: в лазарете Джош Дасилва, Антони Миламбо и Фабиу Карвальо.

Состояние команды: Подопечные Кита Эндрюса вряд ли могут чувствовать себя в безопасности, учитывая лишь одну победу в последних пяти матчах и восемь пропущенных мячей в этих встречах.

От зоны стыковых матчей «Брентфорд» находится в семи очках, что, будто, не так близко, однако сейчас кажется ясным — у команды кризис. Возможно, в матче против худшей команды лиги «пчелы» смогут ужалить соперника как можно сильнее.

Статистика для ставок

«Брентфорд» одержал всего одну победу в последних пяти матчах

«Вулверхэмптон» не знает побед по ходу этого сезона

«Вулверхэмптон» пропустил больше всего в чемпионате — 35 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.55, а победа «Борнмута» — в 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.93 и 1.81.

Прогноз: Сыграем на очевидной, но очень важной для «Брентфорда» победе в этом поединке. «Волки», кажется, надолго попали в капкан из поражений.

2.06 Победа «Брентфорда» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на матч «Вулверхэмптон» — «Брентфорд» позволит вывести на карту выигрыш 1060₽, общая выплата — 2060₽

Ставка: Победа «Брентфорда» в матче за 2.06.

Прогноз: Сыграем дополнительно на тотале мячей. Поставим на тотал больше 3.

2.60 Тотал больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч «Вулверхэмптон» — «Брентфорд» принесёт прибыль 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: Тотал больше 3 в матче за 2.60.