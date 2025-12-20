В матче 15-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» переиграла «Боруссию» из Менхенгладбаха со счетом 2:0.
На 10-й минуте счет в игре открыл Юлиан Брандт, а точку в игре на 97-й минуте поставил Максимилиан Байер.
Результат матча
Боруссия ДДортмунд1:0Боруссия ММёнхенгладбах
1:0 Юлиан Брандт 10'
Боруссия Д: Грегор Кобель, Никлас Зюле, Нико Шлоттербек, Юлиан Рюэрсон (Ян Коуту 82'), Даниэль Свенссон, Эмре Джан, Феликс Нмеча, Паскаль Грос (Карни Чуквуэмека 71'), Карим Адейеми (Максимилиан Байер 60'), Юлиан Брандт (Марсель Забитцер 71'), Серу Гирасси (Фабиу Силва 82')
Боруссия М: Мориц Николас, Лука Нец, Джозеф Скалли, Кевин Дикс, Нико Эльведи, Джованни Рейна (Грант-Леон Ранос 65'), Флориан Нойхаус (Кевин Штёгер 80'), Янник Энгельгардт (Wael Mohya 80'), Рокко Райтц, Филипп Зандер (Суто Матино 80'), Харис Табакович
Жёлтые карточки: Эмре Джан 53' (Боруссия Д), Нико Шлоттербек 59' (Боруссия Д)
Благодаря этой победе «Боруссия» из Дортмунда набрала 32 очка. Команда занимает второе место в турнирной таблице. У «Боруссии» из Менхенгладбаха осталось 16 очков и 11-я строчка.