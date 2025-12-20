Благодаря этой победе «Боруссия» из Дортмунда набрала 32 очка. Команда занимает второе место в турнирной таблице. У «Боруссии» из Менхенгладбаха осталось 16 очков и 11-я строчка.

На 10-й минуте счет в игре открыл Юлиан Брандт , а точку в игре на 97-й минуте поставил Максимилиан Байер .

В матче 15-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» переиграла «Боруссию» из Менхенгладбаха со счетом 2:0.

