«Боруссия» Д

В пятницу, 19 декабря, состоится матч 15-го тура немецкой Бундеслиги, в котором дортмундская «Боруссия» будет принимать гладбахскую. Начало игры — в 22:30 МСК. Следить за ходом встречи можно в нашем онлайне.

45+3' Перерыв! Дортмундская «Боруссия» ведёт 1:0 после первого тайма. В первой его половине хозяева владели огромным преимуществом, но дальше игра практически выровнялась, что оставляет определённую интригу на второй тайм. Пока отдохнём немного!

45+2' Бежали дортмундцы в быструю контратаку — до удара дело не дошло, «Гладбаху» удалось вернуться назад и отобрать мяч.

45+1' Две минуты добавлено к первому тайму.

45' Очередная хорошая передача прошла из глубины на Райца, но с тем внимательно сыграл Зюле и не позволил даже угловой заработать — удар от ворот будет.

44' Суматошно было в штрафной хозяев после штрафного «Боруссии М», но судья дал понять, что всё было напрасно — в самом начале было положение вне игры.

43' Пошёл на четверых соперников Адейеми перед чужой штрафной и не продрался внутрь.

Статистика матча 2 Удары в створ 0 1 Удары мимо 1 64 Владение мячом 36 3 Угловые удары 2 0 Офсайды 1 5 Фолы 4

42' Значительно активизировались гости под конец первого тайма и продолжают давить. Не так эффективен прессинг «Дортмунда», как на стартовых минутах.

41' Неплохой дальний удар нанёс Рейна, мяч после рикошета едва не влетел в угол. Кобель просто наблюдал за его полётом.

40' Протащил мяч по центру Нойхаус и отдал в штрафную на ход Райцу — вовремя выскочил из ворот Кобель и не позволил пробить капитану «Боруссии М».

39' Шлоттербек в штрафной гостей долго подрабатывал себе мяч и в конце концов пробил в дальний угол — заблокировали, Николас там бы уже не спас.

38' Первая достойная атака в матче получилась у гостей, пусть и вновь без опасного удара. Пора бы «Дортмунду» увеличивать преимущество, а то так и доиграться можно.

36' Удалось гостям мяч в штрафную Кобеля дважды подряд доставить. Сначала Табакович завозился с ним и лишился в борьбе с защитниками, а затем Нойхаус под почти нулевым углом вбежал во вратарскую и пробил в ногу Зюле.

35' Дают хозяева и «Боруссии» М мячом повладеть. Джан сфолил против Райца в середине поля.

34' Очередной продолжительный контроль от «Дортмунда» с кучей передач вокруг штрафной «Гладбаха». И снова без обострения — бесхитростный навес Свенссона спокойно выбили.

32' Спустя минуту всё же обработал мяч Серу и вбежал в штрафную, но не придумал, что делать дальше.

31' Перспективно открывался Гирасси на линии офсайда под передачу от партнёра, но не смог мяч принять как следует. Мог бы разворачивать прямо на рандеву с голкипером.

29' А вот момент у хозяев! Отличная атака закончилась плотным ударом Адейеми из штрафной — Николас парировал.

28' Успокоилась немного игра, нет моментов ни у одной «Боруссии», ни у другой. Но дортмундцы держат ситуацию под контролем.

27' Грубо ошибся Джан у своей штрафной, выпустил мяч за боковую. Переходит в атаку «Гладбах», но хозяева тут же включаются в прессинг.

25' Здорово подал Рюэрсон на Гирасси в штрафную вновь с правого фланга — Эльведи в последний момент снял мяч с головы гвинейского форварда и перевёл на угловой.

24' Даже комбинировать пытались игроки гладбахской «Боруссии» у чужой штрафной, но мяч по итогу потеряли.

23' Поддавил Адейеми вратаря гостей, ещё на мгновение промедлил бы Николас — накрыл бы его форвард «Боруссии» Д.

22' Вновь контролирует мяч дортмундская «Боруссия» на чужой половине. 70% владения у неё уже.

21' Выманили хозяева соперника на свою половину и едва не убежали в быструю контратаку. Притормозилась она в одной из последних фаз.

20' После аута доставил «Гладбах» мяч в штрафную «шмелей», но моментально его оттуда вынесли.

19' Редкая вылазка гостей в атаку довольно быстро закончилась потерей довольно далеко от штрафной «Дортмунда».

17' Два подряд корнера исполнили дортмундцы, но ничего интересного из них не извлекли.

16' Долгое и уверенное владение хозяев привело к угловому — первому в этом матче.

14' Выиграл воздух Гирасси после навеса Гросса, но бил с серьёзным сопротивлением — акцентированным удар не вышел.

13' Прокидывал себе на ход на правом краю мяч Адейеми, защитник его не пустил. Пока именно правым флангом почти все атаки «Дортмунда» идут.

12' Попробовал пробить издали Райц, но очень неточно. Для пристрелки сгодится.

11' ГОООЛ! 1:0! Юлиан Брандт! Очень быстро хозяева воплотили преимущество в гол. Отлично с правого фланга подал в штрафную Зюле, мяч полетел на дальнюю штангу, где в касание с лёта замкнул в дальний угол Брандт с отскоком от земли.

09' Глубоко в свою штрафную вжимается «Боруссия» М. Полностью под контролем хозяев игра проходит, но остроты пока нет.

08' Сможет Джан продолжить игру, матч у нас возобновился.

07' Лежит на газоне Эмре Джан, держится за локоть и не может встать, но врачей Яблонски пока не приглашает.

06' Мог убегать Табакович в быстрый отрыв после верховой передачи от защитника, но в момент обработки подыграл себе рукой.

05' У гостей пока даже несколько точных передач подряд сделать не получается. Здорово прессингует «Дортмунд».

04' Адейеми боролся с соперником за мяч на правом фланге атаки и нарушил правила. Перейдёт мяч к «Гладбаху».

03' Пытается «Дортмунд» всё же захватить инициативу на первых минутах. На половине поля гостей мяч пока что.

02' Много борьбы в центре поля на старте встречи, пока постоянно переходит мяч от одних к другим.

01' Матч начался!

До матча

22:28 Выходят игроки из подтрибунного помещения, несколько минут остаётся до стартового свистка!

22:23 В Дортмунде сегодня достаточно тёплый вечер для второй половины декабря — на термометре +8, возможен небольшой дождь.

22:17 Главный арбитр встречи — 35-летний Свен Яблонски.

22:12 Сегодняшний матч пройдёт на знаменитом стадионе «Сигнал Идуна Парк» — домашней арене дортмундской «Боруссии», которая вмещает 81 365 зрителей.

Стартовые составы команд

«Боруссия» Д: Кобель, Зюле, Джан, Шлоттербек, Рюэрсон, Гросс, Свенссон, Нмеча, Брандт, Адейеми, Гирасси.

«Боруссия» М: Николас, Зандер, Эльведи, Дикс, Скалли, Райц, Энгельхарт, Нетц, Нойхаус, Рейна, Табакович.

«Боруссия» Д

Команда Нико Ковача пока что весьма уверенно движется по сезону. В Лиге чемпионов — 10-е место в общей таблице и борьба за топ-8, в Бундеслиге — второе место наравне с «Лейпцигом», больше очков в стартовых 14 турах набрала только «Бавария». Собственно, только «Баварии» дортмундцы в чемпионате пока и проиграли: в остальных встречах — восемь побед и пять ничьих.

Впрочем, последний месяц у «шмелей» получился смазанным: из девяти матчей во всех турнирах они выиграли только три, растеряв немало очков там, где определённо нацеливались на победу — например, с «Будё-Глимт» (2:2) в ЛЧ, с «Гамбургом» (1:1) и «Фрайбургом» (1:1). Серьёзные проблемы с результативностью внезапно образовались у лидера нападения — Серу Гирасси, который в восьми из девяти этих матчей не смог отличиться (только «Вильярреалу» воткнул дубль).

Главные потери «Дортмунда» перед дерби — дисквалифицированный Джоб Беллингем, травмированные Арон Ансельмино и Вальдемар Антон, а также уехавший в сборную Алжира Рами Бенсебаини.

«Боруссия» М

После почти половины чемпионата «Гладбах» идёт примерно там, где уже привык находиться в последние годы — делит 10-е место с «Кёльном» и «Вердером»: выше 10-й строчки «Боруссия» М не поднималась уже четыре года. Начало этого сезона получилось для команды совсем катастрофическим — 0 побед и всего три очка за восемь стартовых туров, но дальше ситуация начала поправляться — выдалась серия из пяти игр без поражений. В последнем туре, правда, всё-таки уступили «Вольфсбургу» (1:3).

При этом «Гладбах» очень достойно смотрится в гостевых матчах — по ним команда Ойгена Полански одна из лучших в Бундеслиге. Три последних выезда вообще выиграны с общим счётом 8:0 — против «Санкт-Паули» (4:0), «Хайденхайма» (3:0) и «Майнца» (1:0). Лидер команды — форвард Харис Табакович, проводящий топовый сезон: за 16 последних матчей за клуб и сборную босниец совершил 15 результативных действий (12 голов + 3 ассиста) и идёт в пятёрке лучших бомбардиров чемпионата Германии с семью голами.

Список травмированных у «Боруссии М» довольно длинный: из свежих и значимых потерь можно выделить Марвина Фридриха, Робина Хака, Франка Онора (лучший ассистент команды в сезоне) и Тима Кляйндинста.

Личные встречи

На своём поле гладбахская «Боруссия» регулярно отбирает очки у «Дортмунда» и нередко его обыгрывает, но вот результаты в личках на выезде — полнейшая катастрофа. «Шмели» выиграли у «Гладбаха» на «Сигнал Идуна Парк» уже 12 матчей подряд и 19 из 20 последних — последняя и единственная за 20 лет осечка случилась в марте 2014-го, когда «Боруссия» М победила на выезде 2:1.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.30.