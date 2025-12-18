19 декабря в 15-м туре чемпионата Германии сыграют «Боруссия» Дортмунд и «Боруссия» Менхенгладбах. Начало встречи — в 22:30 мск.
«Боруссия» Дортмунд
Турнирное положение: «Боруссия» Дортмунд после 14-ти туров немецкого первенства набрала 26 очков и борется за попадание в Лигу чемпионов.
Команда занимает третью позицию, на девять баллов отставая от лидера «Баварии» и по дополнительным показателям — от второго «РБ Лейпцига», а также с отрывом в три пункта от четвертого — «Байера».
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура Бундеслиги «Шмели» на чужой арене сыграли вничью с «Фрайбургом» (1:1).
Перед этим в шестом туре основного этапа Лиги чемпионов коллектив также потерял очки, когда теперь в домашних стенах с результатом 2:2 разошелся мировой с «Будё-Глимтом».
Не сыграют: травмирован — Ансельмино, дисквалифицирован — Беллингем, вызван в сборную — Бенсебаини.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Боруссия» Дортмунд выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.
Такая форма вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Серу Гирасси — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Бундеслиги с пятью голами.
«Боруссия» Менхенгладбах
Турнирное положение: «Боруссия» Менхенгладбах после 13-ти туров немецкого первенства набрал 22 очка и борется за попадание в еврокубки.
Команда занимает 11-ю позицию с отрывом в пять баллов от зоны плей-офф за выживание в элитном дивизионе (16-е место), а также от зоны вылета (17-18-я строчки).
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 13-го тура чемпионата Германии «Жеребцы» на своем поле потерпели поражение от «Вольфсбурга» (1:3).
Перед этим в предыдущем туре немецкого первенства коллектив уже набрал максимум очков, когда в чужих стенах одержал победу над «Майнцем» — 1:0.
Не сыграют: травмированы — Кьяродия и Кляйндинст, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Бундеслигу, «Боруссия» Менхенгладбах проиграла два раза при одной победе.
Такая форма сулит гостям не лучшие шансы даже на ничью, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Харис Табакович — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Бундеслиги с семью голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Боруссии» Д забивали меньше 2,5 голов
- в четырех из шести последних матчей «Боруссии» М хотя бы одна команда не забивала
- в семи из девяти последних матчей «Боруссия» М не проиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.70, победа «Боруссии» М — в 6.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.53 и 2.40.
Прогноз: в четырех из шести последних матчей гостей забивал только одна из команд. При этом в трех последних поединках они забивали и не пропускали.
При этом в трех из четырех последних матчей хозяев забивал только один из соперников.
Ставка: только одна команда забьет за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Боруссии» Дортмунд.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.40