19 декабря в 15-м туре чемпионата Германии сыграют «Боруссия» Дортмунд и «Боруссия» Менхенгладбах. Начало встречи — в 22:30 мск.

«Боруссия» Дортмунд

Турнирное положение: «Боруссия» Дортмунд после 14-ти туров немецкого первенства набрала 26 очков и борется за попадание в Лигу чемпионов.

Команда занимает третью позицию, на девять баллов отставая от лидера «Баварии» и по дополнительным показателям — от второго «РБ Лейпцига», а также с отрывом в три пункта от четвертого — «Байера».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура Бундеслиги «Шмели» на чужой арене сыграли вничью с «Фрайбургом» (1:1).

Перед этим в шестом туре основного этапа Лиги чемпионов коллектив также потерял очки, когда теперь в домашних стенах с результатом 2:2 разошелся мировой с «Будё-Глимтом».

Не сыграют: травмирован — Ансельмино, дисквалифицирован — Беллингем, вызван в сборную — Бенсебаини.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Боруссия» Дортмунд выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Серу Гирасси — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Бундеслиги с пятью голами.

«Боруссия» Менхенгладбах

Турнирное положение: «Боруссия» Менхенгладбах после 13-ти туров немецкого первенства набрал 22 очка и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает 11-ю позицию с отрывом в пять баллов от зоны плей-офф за выживание в элитном дивизионе (16-е место), а также от зоны вылета (17-18-я строчки).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 13-го тура чемпионата Германии «Жеребцы» на своем поле потерпели поражение от «Вольфсбурга» (1:3).

Перед этим в предыдущем туре немецкого первенства коллектив уже набрал максимум очков, когда в чужих стенах одержал победу над «Майнцем» — 1:0.

Не сыграют: травмированы — Кьяродия и Кляйндинст, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Бундеслигу, «Боруссия» Менхенгладбах проиграла два раза при одной победе.

Такая форма сулит гостям не лучшие шансы даже на ничью, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Харис Табакович — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Бундеслиги с семью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Боруссии» Д забивали меньше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Боруссии» М хотя бы одна команда не забивала

в семи из девяти последних матчей «Боруссия» М не проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.70, победа «Боруссии» М — в 6.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.53 и 2.40.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей гостей забивал только одна из команд. При этом в трех последних поединках они забивали и не пропускали.

При этом в трех из четырех последних матчей хозяев забивал только один из соперников.

Ставка: только одна команда забьет за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Боруссии» Дортмунд.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.40