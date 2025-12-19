«Валенсия» примет «Мальорку» в матче 17-го тура испанской Примеры. Встреча пройдет 19 декабря на стадионе «Месталья». Старт игры в 23:00 мск.

«Валенсии» сегодня некуда деваться. Клуб может опустить в зону вылета, если потеряет очки. Даже ничья может не устроить «бэтменов». Последние результаты команды не такие уж и плохие. За 5 туров у нее только одно поражение. Хозяева уступили «Атлетико» 1:2, а дома они не проигрывают уже 3 матча подряд.

«Мальорка» также заинтересована набрать баллы, но на выезде «островитяне» показывают не очень уверенные результаты. За 8 выездов в этом сезоне им удалось выиграть только раз при 6 поражениях. Повторит ли «Валенсия» успех прошлого поединка, когда здесь же обыграла «Мальорку» со счетом 1:0?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.07.

Букмекеры считают фаворитом «Валенсию» за 2.06, на победу «Мальорки» можно поставить за 4.20.

Искусственный интеллект в своем прогнозе помирил команды, предсказав нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Валенсия» — «Мальорка» смотрите на LiveCup.Run.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.