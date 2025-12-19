Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген не планирует менять клуб в январе, несмотря на ограниченную игровую практику из-за травмы, пишет Marca.

Марк-Андре тер Стеген globallookpress.com

В текущем сезоне 33-летний немец вышел на поле лишь однажды — во вторник в матче 1/16 финала Кубка Испании против «Депортиво Гвадалахара» (2:0). «Барселона» предпочитает Жоана Гарсию в основе и готова отдать тер Стегена в аренду зимой, субсидируя часть зарплаты.

«Барселона» идет на первом месте в Ла лиге, набрав 43 очка после 17 матчей. Следующий поединок команда проведет против «Вильярреала» 21 декабря.