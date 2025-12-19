Завершились матчи шестого тура общего этапа Лиги конференций.

В одном из поединков французский «Страсбург» в родных стенах победил исландский «Брейдаблик» со счетом 2:1. На голы Себастьяна Нанаси и Мартиаля Годо гости ответили точным ударом Хескюльдура Гуннлюхссона.

Результат матча Страсбург Страсбург 2:1 Брейдаблик Лига конференций. Этап лиги 1:0 Себастиан Нанаси 11' 1:1 Хёскульдур Гюннлёйхссон 37' 2:1 Марсьяль Годо 80' Страсбург: Эндрю Омобамиделе, Бен Чилвел, Матис Амугу ( Валентин Барко 70' ), Рабби Нзингула ( Диегу Морейра 62' ), Себастиан Нанаси, Самир эль Мурабет ( Хулио Энсисо 62' ), Самуэль Амо-Амейо ( Абдул Уаттара 62' ), Марсьяль Годо, Хоакин Паникелли ( Исмаэль Дукуре 89' ), Mike Penders, Lucas Hogsberg Брейдаблик: Антон Ари Эйнарссон ( Кристофер Кристинссон 84' ), Давид Ингварссон, Хёскульдур Гюннлёйхссон, Кристинн Йонссон ( Арон Бьяднасон 76' ), Виктор Эрн Маргейрссон, Дамир Муминович, Аугуст Орри Торстейнссон ( Кристинн Стейндорссон 84' ), Оули Оумарссон, Андри Йомэн ( Габриел Снайр Халлссон 59' ), Виктор Карл Эйнарссон, Arnor Jonsson Жёлтые карточки: Виктор Эрн Маргейрссон 19' (Брейдаблик), Аугуст Орри Торстейнссон 42' (Брейдаблик)

Статистика матча 10 Удары в створ 2 8 Удары мимо 3 72 Владение мячом 28 8 Угловые удары 3 1 Офсайды 2 4 Фолы 12

«Страсбург» набрал 16 очков и с первого места пробился в 1/8 финала Лиги конференции. «Брейдаблик» с 5 баллами покинул турнир.

В параллельной игре словенский «Целе» и ирландский «Шелбурн» сыграли вничью со счетом 0:0. У «Целе» стало 10 очков и место в 1/16 финала Лиги конференции, «Шелбурн» с 2 баллами не смог пробиться в плей-офф.

В еще одном поединке украинский «Шахтер» и польская «Риека» поделили очки — 0:0. У «Шахтера» стало 13 очков и место в 1/8 финала турнира. «Риека» с 9 баллами продолжит борьбу в турнире на стадии 1/16 финала.

И, наконец, ирландский «Шемрок Роверс» сломил сопротивление мальтийского «Хамруна» с результатом 3:1. В составе победителей забили Грэм Берк, Даниэль Грант и Джон Макговерн. За гостей же отличился Ндри Коффи.

«Шемрок Роверс» набрал 4 очка, а в активе «Хамруна» осталось 3 балла. Обе команды прекратили участие в турнире.