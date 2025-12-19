Завершились матчи шестого тура общего этапа Лиги конференций.
В одном из поединков французский «Страсбург» в родных стенах победил исландский «Брейдаблик» со счетом 2:1. На голы Себастьяна Нанаси и Мартиаля Годо гости ответили точным ударом Хескюльдура Гуннлюхссона.
Результат матча
«Страсбург» набрал 16 очков и с первого места пробился в 1/8 финала Лиги конференции. «Брейдаблик» с 5 баллами покинул турнир.
В параллельной игре словенский «Целе» и ирландский «Шелбурн» сыграли вничью со счетом 0:0. У «Целе» стало 10 очков и место в 1/16 финала Лиги конференции, «Шелбурн» с 2 баллами не смог пробиться в плей-офф.
В еще одном поединке украинский «Шахтер» и польская «Риека» поделили очки — 0:0. У «Шахтера» стало 13 очков и место в 1/8 финала турнира. «Риека» с 9 баллами продолжит борьбу в турнире на стадии 1/16 финала.
И, наконец, ирландский «Шемрок Роверс» сломил сопротивление мальтийского «Хамруна» с результатом 3:1. В составе победителей забили Грэм Берк, Даниэль Грант и Джон Макговерн. За гостей же отличился Ндри Коффи.
«Шемрок Роверс» набрал 4 очка, а в активе «Хамруна» осталось 3 балла. Обе команды прекратили участие в турнире.