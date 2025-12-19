Завершились матчи шестого тура общего этапа Лиги конференций.

«Страсбург»
«Страсбург» globallookpress.com

В одном из поединков французский «Страсбург» в родных стенах победил исландский «Брейдаблик» со счетом 2:1.  На голы Себастьяна Нанаси и Мартиаля Годо гости ответили точным ударом Хескюльдура Гуннлюхссона.

Результат матча

СтрасбургСтрасбургСтрасбург2:1БрейдабликБрейдабликЛига конференций. Этап лиги
1:0 Себастиан Нанаси 11' 1:1 Хёскульдур Гюннлёйхссон 37' 2:1 Марсьяль Годо 80'
Страсбург:  Эндрю Омобамиделе,  Бен Чилвел,  Матис Амугу (Валентин Барко 70'),  Рабби Нзингула (Диегу Морейра 62'),  Себастиан Нанаси,  Самир эль Мурабет (Хулио Энсисо 62'),  Самуэль Амо-Амейо (Абдул Уаттара 62'),  Марсьяль Годо,  Хоакин Паникелли (Исмаэль Дукуре 89'),  Mike Penders,  Lucas Hogsberg
Брейдаблик:  Антон Ари Эйнарссон (Кристофер Кристинссон 84'),  Давид Ингварссон,  Хёскульдур Гюннлёйхссон,  Кристинн Йонссон (Арон Бьяднасон 76'),  Виктор Эрн Маргейрссон,  Дамир Муминович,  Аугуст Орри Торстейнссон (Кристинн Стейндорссон 84'),  Оули Оумарссон,  Андри Йомэн (Габриел Снайр Халлссон 59'),  Виктор Карл Эйнарссон,  Arnor Jonsson
Жёлтые карточки:  Виктор Эрн Маргейрссон 19' (Брейдаблик),  Аугуст Орри Торстейнссон 42' (Брейдаблик)

«Страсбург» набрал 16 очков и с первого места пробился в 1/8 финала Лиги конференции.  «Брейдаблик» с 5 баллами покинул турнир.

В параллельной игре словенский «Целе» и ирландский «Шелбурн» сыграли вничью со счетом 0:0.  У «Целе» стало 10 очков и место в 1/16 финала Лиги конференции, «Шелбурн» с 2 баллами не смог пробиться в плей-офф.

В еще одном поединке украинский «Шахтер» и польская «Риека» поделили очки — 0:0.  У «Шахтера» стало 13 очков и место в 1/8 финала турнира.  «Риека» с 9 баллами продолжит борьбу в турнире на стадии 1/16 финала.

И, наконец, ирландский «Шемрок Роверс» сломил сопротивление мальтийского «Хамруна» с результатом 3:1.  В составе победителей забили Грэм Берк, Даниэль Грант и Джон Макговерн.  За гостей же отличился Ндри Коффи.

«Шемрок Роверс» набрал 4 очка, а в активе «Хамруна» осталось 3 балла.  Обе команды прекратили участие в турнире.