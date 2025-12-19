Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высоко оценил игру молодого полузащитника мюнхенского клуба Леннарт Карля.

Леннарт Карль globallookpress.com

«Я думаю, что Ленни отлично нам помогает. Ленни помогает освободить пространство, потому что он очень быстрый, хорошо владеет мячом и может обыграть защитника. Даже без мяча он отлично работает. Он довольно спокойный парень, что вполне объяснимо, ведь ему всего 17, и он в такой обстановке», — приводит слова Кейна Bundesliga.com.

В текущем сезоне Леннарт Карль провел за «Баварию» 20 матчей во всех турнирах, записав на свой счет шесть голов и две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года, а рыночная стоимость по версии Transfermarkt составляет 20 миллионов евро.