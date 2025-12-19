Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился своими мыслями о том, как на него повлияло получение капитанской повязки, и рассказал, считает ли он себя примером для других игроков.

Бруну Фернандеш globallookpress.com

«Как капитан, ты, очевидно, будешь привлекать больше внимания, подвергаться критике и всему прочему. Но это приходит вместе с клубом. Я могу ныть сколько угодно, но я больше бегаю, чем жалуюсь — в этом я совершенно уверен. Поэтому я считаю себя примером того, как нужно делать дела в клубе. Образцом для подражания», — приводит слова Фернандеша Sky Sports.

В текущем сезоне Бруну Фернандеш сыграл в 17 матчах, забив пять голов и отдав семь результативных передач.