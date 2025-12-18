18 декабря в 23:00 мск состоится поединок 1/16 финала Кубка Испании между «Мурсией » и «Бетисом».

Севильцы понимают, что сильнее своего оппонента. Вылет на такой ранней стадии турнира стал бы полным разочарованием для болельщиков «бело-зеленых».

В этом сезоне команда Мануэля Пеллегрини ни разу не проиграла в гостях. Эта серия насчитывает 13 поединков. Сегодня «Бетис» не только может выйти в 1/8 финала Кубка Испании, но и продолжить свою длинную выездную серию.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.80

Букмекеры предлагают 6.95 и 1.45 на победу команд в матче, за 4.20 и 1.22 можно поставить на их проход в следующий раунд.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Мурсия» — «Бетис» смотрите на LiveCup.Run.

